Billie Eilish foi uma das últimas convidadas do programa "me & dad radio", da Apple Music, e revelou que adorava uma canção de Taylor Swift, mas que não sabia que a interpretava. Na entrevista, a jovem artista revelou que ouvia sem parar "Picture to Burn", tema do primeiro álbum de Taylor Swift.

Na conversa, Billie Eilish sublinhou que adorava a canção, mas que não sabia que era da Taylor Swift a voz ouvida. "Adorava essa canção quando tinha uns quatro anos. Não... Provavelmente mais velha. Provavelmente uns seis anos. (…) Na verdade, não sabia que a música era da Taylor Swift até este ano”, admitiu.

"Picture To Burn" foi lançada em 2006, mas só se tornou single no início de 2008, quando Billie Eilish tinha seis anos.