Billie Eilish decidiu começar a semana a partilhar boas notícias com os seus fãs. Esta segunda-feira, dia 26 de abril, a cantora partilhou nas redes sociais um teaser do seu próximo single. Ainda sem data de lançamento anunciada, "Happier Than Ever" deverá ser o tema principal do segundo álbum de estúdio da cantora, sucedendo a "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?".

O single foi apresentado em primeira mão no documentário "Billie Eilish: The World’s A Little Blurry", da Apple TV+.

No teaser de 15 segundos, Billie Eilish aparece sentada num sofá. "Quando estou longe de ti / estou mais feliz do que nunca", canta a jovem artista.

Veja o teaser: