Billie Eilish está de volta aos álbuns com "Hit Me Hard And Soft". O disco, que conta com 10 novas canções, chegou esta sexta-feira, dia 17 de maio, e sucede a "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" (2019) e "Happier Than Ever" (2021).

O novo disco é um retrato do presente e do futuro da artista norte-americana de 22 anos. Como sempre, Billie Eilish teve ao seu lado o irmão FINNEAS, responsável pela produção das canções.

O álbum é um retrato de quem é Billie Eilish no momento e de quem poderá ser no futuro e poderá ser tudo o que quiser. São canções cruas, que vão para lá da melancolia, onde a artista mergulha por várias sonoridades e nos sussurra ao ouvido emoções. Billie fez o queria fazer, um pop sem barreiras, e totalmente livre.

"Hit Me Hard And Soft" abre com "Skinny", com toques de guitarra elétrica com uma letra que toca em vários temas: relacionamentos falhados, depressão ou a pressão da fama. Segue-se a sorridente e brilhante "Lunch", temas que nas primeiras horas recebeu elogios nas redes sociais.

Com backing vocals abafados e efeitos sonoros, "Chihiro" - que deve ser ouvida com headphones - é uma suposta homenagem ao protagonista de "A Viagem de Chihiro", de Ghibli. O alinhamento continua com a feliz "Birds Of A Feather", "Wildflower", provavelmente a canção com uma sonoridade mais "tradicional", e "The Greatest".

Na reta final do disco, a norte-americana serve um rock suave com "L’Amour De Ma Vie". "The Diner", "Bittersuite" e "Blue" fecham "Hit Me Hard And Soft" com uma montanha russa de sentimentos.

Ao terceiro álbum, Billie Eilish prova porque é que é uma das estrelas da música mais aclamadas da sua geração. Os elogios - dos fãs e da crítica - a "Hit Me Hard And Soft" multiplicam-se e, para muitos, é o melhor disco da carreira da artista.

ALINHAMENTO:

1. Skinny

2. Lunch

3. Chihiro

4. Birds Of A Feather

5. Wildflower

6. The Greatest

7. L’Amour De Ma Vie

8. The Diner

9. Bittersuite

10. Blue