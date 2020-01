A banda de electrofolk Bon Iver e o grupo de indie rock Vampire Weekend vão atuar no evento do político veterano marcado para o dia 31 de janeiro.

As duas bandas, ambas nomeadas para os Grammys deste ano, participaram na campanha de Bernie Sanders pela indicação do partido para as eleições presidenciais de 2016. Na altura, o senador progressista de Vermont foi derrotado por Hilary Clinton.

Sanders e o ex-vice-presidente Joe Biden são os principais nomes das primárias de Iowa, que começam no dia 3 de fevereiro.

Apontado como um candidato com mais inclinações à esquerda, Sanders é especialmente popular entre os eleitores jovens e tem entre seus apoiantes a rapper Cardi B, com quem conversou num vídeo de campanha sobre uma proposta de aumento do salário mínimo e de cancelamento da dívida estudantil.