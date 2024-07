Nas últimas horas, várias celebridades, como Cardi B, Mark Ruffalo, Spike Lee, Ariana Grande, FINNEAS, Lil Nas X e Mark Hamill, têm revelado o seu apoio a Kamala Harris como candidata presidencial do Partido Democrata às eleições norte-americanas.

Nas redes sociais, uma mensagem de apoio mereceu especial destaque. Na sua conta X, antigo Twitter, Charli XCX escreveu que a vice-presidente dos Estados Unidos é "brat", em referência ao seu último álbum.

A estrela pop britânica não pode votar nas eleições norte-americanas, mas não deixou de manifestar o seu apoio a Kamala Harris. Nas redes sociais, a publicação da artista tornou-se viral.

A desistência de Joe Biden a uma reeleição no cargo contece um mês antes da convenção dos Democratas, na qual deverá ser escolhido novo candidato. A convenção está marcada de 19 a 22 de agosto, em Chicago, e o que deveria ser uma confirmação de Joe Biden na corrida à Casa Branca transformou-se num “concurso aberto”, como escreveu a Associated Press, no qual 4.700 delegados vão votar num candidato para defrontar o republicano Donald Trump nas presidenciais de novembro.