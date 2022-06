O cantor e compositor brasileiro Bernardo Lobo atua esta quinta-feira, dia 2 de junho, às 20h00, no Samambaia, na Graça, em Lisboa. No concerto, em formato voz e violão, o músico vai apresentar canções dos seus sete álbuns e revelar canções inéditas, como “Itinerários”, que dá nome ao espetáculo, e “Yara”, parceria com Ivan Lins e Moyses Marques.

Os temas “Vai e Vem”, em parceria com Tiago Torres da Silva, “Menina das Nuvens”, com Marcos Valle, e “Imagem e Semelhança”, com Milton Nascimento, também estão no alinhamento. "Também estarão presentes canções de outros artistas que o influenciaram, tais como Caetano Veloso, de quem irá cantar 'Força Estranha', e seu pai, Edu Lobo, de quem interpretará a emblemática 'Ponteio'", adianta o comunicado.

O concerto terá a participação especial do violonista, compositor, arranjador e produtor musical Gabriel Selvage.