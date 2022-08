O single "Break My Soul", single de "Renaissance", de Beyoncé, chegou à liderança do top Hot 100 da Billboard. A última vez que a cantora norte-americana tinha alcançado a liderança do ranking foi em 2018, com o tema "Single Ladies".

O sétimo álbum de estúdio da cantora também se estreou no primeiro lugar da lista da Billboard, sendo o segundo melhor lançamento do ano, atrás de "Harry's House", de Harry Styles.

"Renaissance" também bateu sensação mundial do trap latino, Bad Bunny, na lista de álbuns Billboard 200, que se mantinha no topo com "Un Verano Sin Ti" há cinco semanas consecutivas.

Com temas que convidam a dançar e repleto de acenos à história da música disco e eletrónica, o novo álbum de Beyoncé conquistou fãs em todo o mundo.

Os vocais da artista têm o seu lugar em "Renaissance", mas o que se destaca é o mosaico de influências que homenageia os pioneiros do funk, soul, rap, house e disco.

Apesar do sucesso de seus videoclipes vanguardistas, o último álbum por enquanto não conta com imagens.

Embora a cantora tenha uma grande influência cultural, a sua obra historicamente não alcançou o mesmo domínio comercial que outras estrelas mundiais contemporâneas. Mas "Renaissance" pode ser o início da mudança para Beyoncé.