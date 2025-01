"21", de Adele, é, até à data, o álbum de maior sucesso do século XXI, de acordo com a Billboard. A publicação revelou a lista dos discos que mais semanas passaram no primeiro lugar do top nos últimos anos.

Editado em 2011, o álbum estreou-se na liderança do Billboard 200 e manteve-se no primeiro lugar durante 24 semanas não consecutivas, até junho de 2021. "É o maior número de semanas de qualquer álbum na tabela no primeiro quarto do século", destaca a revista.

Em 2011 e 2012, os três singles principais – "Rolling in the Deep", "Someone Like You" e "Set Fire to the Rain" – conquistaram a primeira posição do Billboard Hot 100. Com "21", Adele conquistou também o Grammy de Álbum do Ano.

Já "One Thing at a Time", de Morgan Wallen, é o segundo disco de maior sucesso do século, seguido por "The Tortured Poets Department", de Taylor Swift.

Álbuns com mais semanas no número 1 da Billboard 200 no século XXI: