Taylor Swift ocupa a primeira posição do Billboard’s Top Artists of the 21st Century (Top de Maiores Artistas do Século XXI da revista Billboard). A lista tem como base as posições conquistadas pelos artistas nos rankings Billboard 200 (álbuns) e Hot 100 (singles), desde o início do ano 2000 até ao final de 2024.

A superestrela pop estreou-se nos tops da Billboard a 1 de julho de 2006 com o single de estreia "Tim McGraw". Nos últimos 18 anos, a norte-americana acumulou 14 álbuns número 1 da Billboard 200 – o maior número alguma vez alcançado por uma mulher – e 12 músicas primeiro lugar do Hot 100.

Já Drake conquistou o segundo lugar no Billboard’s Top Artists of the 21st Century, seguido por Rihanna (3.º lugar), Post Malone (4.º lugar) e Eminem (5.º lugar). Já Beyoncé ocupa a sétima posição no ranking dos maiores artistas do século.

Billboard’s Top Artists of the 21st Century: