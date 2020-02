O ciclo é composto por oito concertos de músicas do mundo e, aos Triaboliques -- os guitarristas Justin Adams, Ben Mandelson e Lu Edmonds, os “três veteranos do rock e de outras músicas”, juntos desde a década de 1980, como escreve a fundação --, segue-se, a 24 de março, no palco do Trindade, a cantora brasileira Ava Rocha, naquela que é a sua estreia na capital portuguesa.

“De sonoridade próxima ao tropicalismo, Ava Rocha mistura a música popular brasileira (MPB) e 'grooves afros', amazónicos, poesia, distorções, suavidade e improvisos, com 'performance' intensa marcada pela sua voz rara”, prossegue a fundação.

Ava Rocha recebeu em 2015 o Prémio Multishow de Artista Revelação, do canal televisivo brasileiro Multishow, e publicou já três álbuns, o mais recente, de 2018, “Trança”.

Em abril, no dia 28, atuam os romeenos Taraf De Caliu, “a última geração de músicos de ‘lautari’”, termo que remete para um clã de músicos ciganos.