Aos 67 anos, Bruce Willis foi formalmente diagnosticado com uma condição de demência, informou Emma Heming Willis esta quinta-feira num longo comunicado nas redes sociais a acompanhar uma fotografia do marido.

No final de março do ano passado, o ator colocou um ponto final na sua carreira, com a família a anunciar que sofria de afasia, é um distúrbio da comunicação adquirido que interfere na capacidade de processamento da linguagem, sem afetar a inteligência. Prejudica a fala e a compreensão de outras pessoas e, em muitos casos, também compromete a leitura e a escrita. A causa mais comum é um acidente vascular cerebral.

Agora, o diagnóstico é de demência frontotemporal (ou DFT): antigamente conhecida como doença de Pick, caracteriza-se por um conjunto de distúrbios que atingem partes específicas do cérebro, os lobos frontais. Os distúrbios provocam alterações de personalidade, de comportamento e levam à dificuldade de compreender e de produzir a fala.

"A nossa família queria começar por expressar a nossa mais profunda gratidão pela incrível manifestação de amor, apoio e histórias maravilhosas que todos recebemos desde que partilhámos o diagnóstico original de Bruce. Nesse espírito, queríamos dar-vos uma atualização sobre o nosso querido marido, pai e amigo, pois agora temos uma compreensão mais profunda do que ele está a passar", escreve Emma Willis.

"Desde que anunciámos o diagnóstico de afasia do Bruce na primavera de 2022, a sua situação progrediu e agora temos um diagnóstico mais específico: demência frontotemporal (conhecida como DFT). Infelizmente, os problemas de comunicação são apenas um sintoma da doença que Bruce enfrenta. Embora isto seja doloroso, é um alívio finalmente ter um diagnóstico claro", acrescenta.

E continua: "DFT é uma doença cruel da qual muitos de nós nunca ouvimos falar e pode atingir qualquer pessoa. Para pessoas com menos de 60 anos, a DFT é a forma mais comum de demência e, como o diagnóstico pode demorar anos, a DFT provavelmente é muito mais comum do que conhecemos. Hoje não há tratamentos para a doença, uma realidade que esperamos que possa mudar nos próximos anos. À medida que a condição do Bruce evolui, esperamos que qualquer atenção dos media se possa concentrar em dar destaque a esta doença que precisa de muito mais consciencialização e pesquisa".

"O Bruce sempre acreditou em usar a sua voz no mundo para ajudar outros e aumentar a consciencialização sobre temas importantes, tanto publica quanto privadamente. Nos nossos corações sabemos que – se ele pudesse hoje –, gostaria de responder trazendo atenção global e uma ligação com aqueles que também estão a lidar com esta doença debilitante e como ela afeta tantas pessoas e as suas famílias. A nossa é apenas uma família com uma pessoa amada que sofre de DFT, e encorajamos outros que a enfrentam a procurar a riqueza de informação e apoio disponíveis [...]. E para aqueles entre vós que tiveram a sorte de não ter nenhuma experiência pessoal com a DFT, esperamos que procurem aprender sobre ela [...]", destaca.

"O Bruce sempre encontrou alegria na vida – e ajudou todos os que conhece a fazerem o mesmo. Significa o mundo ver esse sentimento de carinho a ecoar de volta para ele e para todos nós. Temos ficado tão emocionados com o amor que todos vocês partilharam pelo nosso querido marido, pai e amigo durante este período difícil. A vossa compaixão, compreensão e respeito contínuos permitem-nos a ajudar o Bruce a viver uma vida tão plena quanto possível", conclui o comunicado assinado por Emma Willis, as filhas do ator Rumer, Scout, Tallulah, Mabel, e Evelyne, e a anterior esposa, a atriz Demi Moore