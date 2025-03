"Os cuidadores também precisam de cuidados. Ponto final”, partilhou a esposa de Bruce Willis nas redes sociais após a divulgação pública das circunstâncias em que morreram a lenda do cinema Gene Hackman e a sua esposa Betsy Arakawa.

A antiga atriz e modelo Emma Heming Willis é a cuidadora do marido, apoiando-o no dia a dia e resguardando-o dos olhares mais indiscretos, desde que foi diagnosticado com uma condição de demência conhecida como Degeneração Frontotemporal, que o levou a colocar um ponto final na carreira em março de 2022. Também tem sido sido uma ativista dos direitos dos colegas cuidadores.

Na sexta-feira, 7 de março, as autoridades de Santa Fé (Novo México, sudoeste dos EUA), revelaram que Betsy Arakawa, uma pianista clássica de 65 anos, terá morrido por volta de 11 de fevereiro numa casa de banho por causa de uma infeção por hantavírus, transmitida aos humanos pela urina, saliva e fezes de roedores infetados.

Já Gene Hackman, de 95 anos, foi encontrado noutra divisão da casa e sobreviveu sozinho em casa mais uma semana antes de morrer de uma combinação de doença cardíaca grave, hipertensão e doença de Alzheimer avançada.

Passou-se mais de uma semana até que ambos foram descobertos, a 26 de fevereiro.

"Portanto, isto não é algo que normalmente comentaria, mas acredito realmente que há algo a aprender nesta história em relação aos trágicos falecimentos do casal Hackman", disse a esposa de Bruce Willis numa mensagem em vídeo no Instagram.

"Isto fez-me pensar na história mais ampla, que é a de que os cuidadores também precisam de cuidados. E que são essenciais. E que é muito importante que os apoiemos, para que eles possam continuar a apoiar os seus", destacou.

E acrescentou: "Acho que há este equívoco habitual do género de que os cuidadores sabem tudo. Que têm tudo sob controlo. Que estão bem. Não concordo com isso."

Numa segunda mensagem, acrescentou: "Ser cuidador exige muito, mas a maioria está a fazê-lo sozinha. E deixem-me que vos diga — não é sustentável. Acompanhem os cuidadores. Apoiem-nos. Sem eles, nada disto funciona."