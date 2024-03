São poucas as imagens de Bruce Willis desde que abandonou a carreira em março de 2022, após ser anunciado que sofria de afasia, uma condição que interfere na capacidade de processamento da linguagem, sem afetar a inteligência.

Desde então, a família e as pessoas mais próxima apoiam o ator, apoiando-o nas suas necessidades e resguardando-o dos olhares mais indiscretos.

Quase um ano depois, em fevereiro de 2023, a sua família atualizou com a informação de que foi formalmente diagnosticado com uma condição de demência conhecida como Degeneração Frontotemporal.

Esta quarta-feira, Demi Moore prestou homenagem através das redes sociais ao seu antigo marido, assinalando com novas fotografias os seus 69 anos: "Feliz aniversário, BW! Amamos-te e estamos muito gratos por ti".

A primeira fotografia mostra Bruce Willis confortavelmente numa poltrona com um braço apoiado na atriz à sua frente, no braço da cadeira, encarando-se atentamente. Noutra, surge a brincar com um dos netos.

A última imagem é uma fotografia bem mais antiga do ator com as suas três filhas: Rumer, Tallulah e Scout.

