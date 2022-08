Na Coreia do Sul, todos os homens elegíveis com menos de 30 anos devem completar dois anos de serviço militar, porque o país ainda está tecnicamente em guerra com a Coreia do Norte.

A ameaça de recrutamento paira há muito sobre o grupo, uma vez que os seus sete membros têm entre 24 e 29 anos.

O ministro da Defesa, Lee Jong-sup, indicou durante uma sessão parlamentar que pode ser do interesse nacional manter as estrelas no palco enquanto cumprirem os seus deveres militares.

"Acho que pode haver uma fórmula para permitir que eles pratiquem enquanto estão no exército para permitir que atuem juntos, se houver algum espetáculo no exterior programado", disse.

A Coreia do Sul concede algumas isenções de serviço militar a atletas de elite, como medalhistas olímpicos e músicos de primeira linha, mas estrelas pop não se qualificam para esta categoria.

O serviço militar é uma questão delicada na Coreia do Sul, onde a recusa é um crime punível com prisão e carrega um estigma social.