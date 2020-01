O espetáculo parte de uma “pesquisa histórica, antropológica e vivencial que incorpora a contemporaneidade do território”, refere o Teatro Meridional sobre o espetáculo que viajou pelo Minho, em novembro e dezembro últimos, que integra o projeto que esta companhia com sede na Rua do Açúcar, em Lisboa, desenvolve desde 2003.

Com “Ca_Minho” foi dado mais um passo no projeto Províncias do Teatro Meridional, que deu origem aos espetáculos “Para Além do Tejo” (2003-04), “Por Detrás dos Montes” (2006) e “Por causa da muralha, nem sempre se consegue ver a Lua” (2012).

Na base do projeto está, segundo o Teatro Meridional, a procura de um trabalho de exploração da linguagem essencialmente gestual, tornando a dramaturgia movimento e intenção dos corpos, com vista a dar expressividade a um universo que identifique a região na sua construção humana.