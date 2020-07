Num verão sem festivais, o SAPO Mag escolhe os seus próprios cabeças de cartaz e leva-os até sua casa através de emissões em direto. Todas as semanas, na nova rubrica "Cabeças de Cartaz", acompanhe as conversas e os momentos musicais com os artistas convidados.

Esta segunda-feira, dia 20 de julho, Os NOVA estiveram à conversa com o SAPO Mag.

Veja o vídeo:

OS NOVA lançam na passada semana o novo single. "Um Segundo de Ti" está disponível em todas as plataformas digitais. "Este será um dos temas que Nuno Sousa e Joca Ribas vão apresentar ao vivo já esta segunda-feira, dia 20 de Julho, pelas 21h30, na plataforma digital de conteúdos culturais CLIVEON, para todo o mundo", lembra a Sony Music.