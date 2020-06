Num verão sem festivais, o SAPO Mag escolhe os seus próprios cabeças de cartaz e leva-os até sua casa através de emissões em direto. Todas as semanas, na nova rubrica "Cabeças de Cartaz", acompanhe as conversas e os momentos musicais com os artistas convidados.

Depois da estreia com Ana Bacalhau, na próxima segunda-feira, dia 8 de junho, Any Gabrielly, conhecida por fazer parte do grupo pop global Now United, é a convidada da rubrica do SAPO Mag. A conversa com a cantora brasileira, que soma quase milhões de seguidores nas redes sociais, poderá ser acompanhada a partir das 18h00 (hora de Portugal continental; 14h00 em Brasília, no Brasil) no Instagram do SAPO.

Durante a conversa em direto poderá enviar perguntas para a jovem artista brasileira.

Conteúdos em direto nas redes sociais têm sido uma das maiores apostas durante a quarentena. Any Gabrielly, também decidiu aproveitar o seu tempo em casa para se aproximar dos fãs. Ns últimas semanas, além da criação do #AnyGabriellyConvida, que decorre de segunda a sexta, a artista já jogou virtualmente com fãs e fez diversas ações nas redes sociais como um “Q&A”, respondendo às várias perguntas dos seus seguidores.

Na primeira temporada de #AnyGabriellyConvida, a brasileira recebeu vários convidados, como Maisa, Larissa Manoela, Jão, Marina Ruy Barbosa, Whindersson Nunes, o produtor musical Pablo Bispo, Taís Araujo, Leigh Anne e Perrie Edwards (Little Mix), Joshua Bassett, Dove Cameron, Jordan Fisher e Monique Coleman.