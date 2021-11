Ao jornal brasileiro O Tempo, o advogado da artista, Luiz Maurício, revelou que foi encontrado um caderno de notas durante as buscas que decorreram no local do acidente. Todos os objetos da cantora serão entregues à família nos próximos dias.

Segundo o advogado, o caderno conta com letras de canções inéditas de Marília Mendonça. Ao jornal, Luiz Maurício sublinhou que "ainda é muito cedo" para definir o que será feito com as canções. "Vai ter que ser muito bem avaliado", defendeu.

Segundo o portal PopLine, Marília Mendonça várias canções gravadas com Ludmilla, Dulce María e Lucas Lucco.