O Spotify vai homenagear Marília Mendonça com um concerto especial a 5 de outubro no Allianz Parque, em São Paulo, no Brasil. O espetáculo intitulado "This is Marília Mendonça" vai contar com a participação de vários artistas e é apresentado como "o maior evento" promovido pelo serviço de streaming.

Alok, Jão, LUDMILLA, Luísa Sonza, Luiza Martins, Murilo Huff, Péricles, Xamã, Yasmin Santos, and Zé Neto & Cristiano serão os convidados especiais.

"Para honrar o seu legado, o Spotify vai reunir milhares de fãs e algumas das maiores estrelas do país para 'This Is Marília Mendonça', o nosso maior evento até hoje em todo o mundo (...) O concerto será aberto ao público e os fãs que desejarem viver esta apresentação especial podem-se inscrever aqui", adinata o serviço de streaming em comunicado.

Na nota partilhada pelo Spotify, Dona Ruth, mãe de Marília, confessou estar muito feliz. "A vida dela foi incrível, e ver toda essa bagagem que ela deixou mostra o quanto ela é e sempre será importante para a música brasileira. Poder comemorar a vida dela e sua música num evento pensado por nós, como família, e pelo Spotify, sabendo que vamos proporcionar aos seus fãs a oportunidade de ouvir as suas músicas novamente ao vivo, emociona-me e deixa-me ainda mais feliz", frisou.