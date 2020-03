A estreia de Camila Cabello em Portugal foi adiada, por agora. O concerto da artista em Portugal estava agendado para o dia 20 de junho, na noite em que David Carreira, Ivete Sangalo e Black Eyed Peas sobem ao palco Mundo da Cidade do Rock.

Até ao momento o SAPO Mag não conseguiu obter confirmação oficial do cancelamento ou adiamento do concerto da artista junto da organização do festival. No entanto, o Rock in Rio Lisboa avançou que está a seguir todas as indicações das autoridades de saúde e a estudar soluções alternativas. "Estamos a acompanhar a situação relativa à COVID-19 e a forma como isso impacta o mercado de entretenimento. Neste momento, estamos a trabalhar de perto com as autoridades de saúde, seguindo as suas recomendações e, ao mesmo tempo, a estudar soluções alternativas. Assim que tivermos mais informações, comunicaremos", frisa a organização.

Na sua conta no Instagram, a artista revelou que adiou toda a digressão de "Romance" devido à pandemia da COVID-19. "Não conseguimos começar os ensaios sem colocar as pessoas em risco, e com tanta incerteza no ar sem fim à vista, sinto que esta é a decisão responsável a tomar", explicou, confessando estar de "coração partido".

"Quando tudo isto passar, prometo que vos vou ver e fazer festinhas na cara. Quando o perigo tiver passado, todo o amor que estamos a colocar no mundo irá curar-nos", promete Camila Cabello.

A "The Romance Tour" tinha arranque marcado para o dia 25 de maio, em Oslo. Até setembro, a artista iria atuar em várias cidades de todo o mundo, terminando a digressão em setembro em Miami, nos Estados Unidos.

Leia o post de Camila Cabello:

CARTAZ ROCK IN RIO LISBOA 20 de junho

Black Eyed Peas

Camila Cabello

Ivete Sangalo

David Carreira 21 de junho

Foo Fighters

The National

Liam Gallagher

* Por anunciar 27 de junho

Duran Duran

a-ha

Xutos & Pontapés

Bush 28 de junho

Post Malone

* Por Anunciar

Anitta

HMB

Com dois álbuns editados - "Camila" (2018) e "Romance" (2019) – Camila Cabello conta com vários discos de platina e foi três vezes nomeada para os Grammys. A artista já conquistou dois Grammys Latinos com a música “Mi Persona Favorita”, que canta com o espanhol Alejandro Sanz.

A cantora conta também com vários singles de sucesso mundial como “I Know What You Did Last Summer”, com Shawn Mendes, “Bad Things”, com Machine Gun Kelly, “Crying in the Club”, “Havana”, com a participação de Young Thug, ou “Sangria Wine”, com Pharrell Williams. “Señorita”, tema que junta a sua voz à de Shawn Mendes, tornou-se num dos sucessos de 2019.

Antes da carreira a solo, a cantora fez parte da girlband Fifth Harmony. O grupo passou por Portugal para um concerto único no Campo Pequeno, em Lisboa - leia aqui a reportagem do SAPO Mag.

O festival, que estará de volta ao Parque da Bela Vista nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho para dois fins de semana consecutivos, conta com mais de 12 horas de entretenimento por dia, espalhadas por 14 espaços de atrações.

Além dos já conhecidos Palco Mundo, Galp Music Valley, Super Bock Digital Stage, Worten Game Ring, Yorn Street Dance, Somerby Pool Parties, 7Up Slide e Espaço Gourmet, haverá um Rock in Rio Kids, um ESC Online Sports Bar, um quarteirão inteiramente dedicado ao Gaming (Game District), uma nova roda gigante, uma montanha-russa com tecnologia VR e uma Rock Street dedicada à cultura asiática.