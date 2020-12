“Gostava de ser capaz de criar a consciencialização sobre as táticas que os abusadores utilizam para nos controlar”, disse hoje FKA Twigs ao diário norte-americano The New York Times.

Contudo, ao 'Times' LaBeouf não confirmou taxativamente as acusações, mas disse que “não tinha desculpas” para os seus problemas de alcoolismo e agressividade.

“Fui abusivo comigo mesmo e com todos os que me rodeiam durante anos. Tenho um historial de fazer mal às pessoas mais próximas de mim. Estou envergonhado de ter esse historial e peço desculpa a todos aqueles que magoei”, acrescentou o ator norte-americano.

De acordo com a ação movida pelo Tribunal Superior de Los Angeles, na Califórnia (Estados Unidos), o ator norte-americano, que esteve noivo da cantora britânica durante pouco menos de um ano, terá transmitido conscientemente uma doença sexualmente transmissível a FKA Twigs.

A acusação da compositora foi avançada pelo portal de notícias de entretenimento TMZ.

Entre as acusações estão também várias alegadas agressões e comportamentos machistas perpetrados por LaBeouf.

Por exemplo, FKA Twigs garante que em 2019 o ator conduzia acima do limite de velocidade, sem o cinto de segurança quando ameaçou a cantora de que se ela não dissesse naquele momento que o amava provocaria um acidente rodoviário.

Pouco depois, segundo a mesma denúncia, o então casal terá parado num posto de abastecimento onde LaBeouf agrediu a cantora, empurrando-a contra o automóvel, e obrigou-a entrar no carro para continuarem a viagem.

Há também vários episódios que relatam agressões com o propósito de magoar FKA Twigs e que descrevem comportamentos ciumentos.

A cantora diz ainda que LaBeouf impôs o número de vezes, por dia, em que a FKA Twigs o deveria beijar, e que dormia sempre com uma arma de fogo carregada perto da cama.

Karolyn Pho, antiga noiva do ator norte-americano, disse ao The New York Times, que LaBeouf também se comportou de maneira semelhante com ela.