A cantora Maria Lisboa foi condenada a três anos e meio de pena suspensa, após uma disputa em tribunal com a sua antiga agente, avança a SIC. Nas redes sociais, o canal adianta que todos os "pormenores do caso" serão revelados esta terça-feira, dia 20 de maio, no programa de Júlia Pinheiro.

De acordo com as informações partilhadas na conta de Instagram do programa "Júlia", o conflito teve início depois de Maria Lisboa ter acusado a ex-empresária de lhe exigir valores acima dos estipulados em contrato. Já a agente acusa a artista de perseguição, agressão e de ter vandalizado a sua casa e os seus carros.

"A artista Maria Lisboa foi condenada a três anos e meio de pena suspensa por furto à ex-agente. Conheça todos os pormenores do caso", pode ler-se na publicação.

Segundo o site Fama Show, em tribunal "acabaram por ficar provadas algumas das acusações", tendo Maria Lisboa sido condenada a três anos e meio de pena suspensa.