“O certame congrega artesanato, tasquinhas de comes e bebes, serviços, a exposição A Casa e muita música e animação”, refere, em comunicado, o município de Seia, no distrito da Guarda.

As festas abrem todos os dias às 18h00 e, hoje, as honras de abertura cabem ao Grupo de Bombos da Associação Juvenil de São Martinho.

“Carlão, Expensive Soul, Xutos e Pontapés e João Pedro Pais são os principais atrativos do vasto programa musical, que está de regresso ao centro histórico da sede do concelho, na área envolvente à Praça do Município”, lê-se na nota.

No sábado, pelas 22h30 atua o grupo de hip-hop português Expensive Soul, seguindo-se os DJ Chinelos com Vida.

A banda portuguesa de rock Xutos e Pontapés dá um concerto no domingo, pelas 22h30 no palco dois do evento.

No dia da Padroeira da Cidade, segunda-feira, e cumprindo uma vez mais a tradição, as Festas do Concelho voltam a incluir no programa “uma das maiores expressões da celebração religiosa senense, a Festa da Nossa Senhora da Assunção”.

À noite, pelas 22h30, mais um o momento alto, com a atuação do músico português João Pedro Pais.

As Festas do Concelho encerram ao som dos anos 1980, com o DJ Lopez.