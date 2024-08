Numa nota enviada à agência Lusa, a Câmara Municipal de Seia refere que para os quatro dias de festa foi desenhada uma programação musical diversa que garante grande animação.

O evento, que deixa o centro histórico e passa para o renovado Parque Municipal, mantém o figurino dos últimos anos com a participação de grupos e coletividades locais e concertos de artistas nacionais, como Sara Correia (dia 15 de agosto), Ivandro (dia 16), João Só (dia 17) e Os Quatro e Meia (dia 18).

A autarquia salienta que as Festas são também espaço de convívio e degustação, mobilizando associações, artesãos, empresários, numa valorização do talento da comunidade senense.

Este ano a área empresarial é uma iniciativa da Associação Empresarial da Serra da Estrela com 20 empresários de diversos setores instalados no Pavilhão Municipal.

No Parque haverá ainda espaços com artesanato e tasquinhas exploradas pelo associativismo local, com sugestões de sabores típicos das festas de verão.

A área de artesanato e a mostra empresarial vão funcionar diariamente das 18:00 às 24h00. No recinto das Festas haverá ainda outras atividades de animação como insufláveis, escalada, touro mecânico, ‘airbungee’ e um carrossel.

O programa das Festas do Concelho tem início às 18h00 dia 15 de agosto, com uma arruada do Grupo de Concertinistas da Folgosa da Madalena.

Ainda no primeiro dia, haverá animação pelo Grupo de Bombos “Zés Pereiras Aikdoy” e um concerto pela Orquestra Juvenil da Serra da Estrela. Depois do concerto de Sara Correia às 22h30, no Anfiteatro Municipal, a animação prossegue com DJ Sério e o Baile Funk - Funkelada.

Na sexta-feira, dia 16, atua João Mendes da Silva e Ivandro. A noite termina com o DJ Tiago Silva e a música eletrónica de Mari Ferrari.

No dia 17 de agosto há Musicalidades Contadas pela Ludoteca Municipal e ao anoitecer sob ao palco o grupo Bicho Carpinteiro. O espetáculo do artista português João Só está marcado para as 22h30. A noite termina com o DJ Nuno de Araújo e a dupla Kiss Kiss Bang Bang.

No último dia de Festas há magia com João Mendes, o espetáculo “Idioteque” pelas 21h00 e às 22h30 atuam Os Quatro e Meia. O programa termina ao som dos anos 80, com o Dj Lopez.

As Festas do Concelho são uma iniciativa da Câmara Municipal de Seia, que conta com a parceria da União das Freguesias de Seia, São Romão e Lapa dos Dinheiros e da Associação Empresarial da Serra da Estrela.