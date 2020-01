A obra colige “parte da correspondência enviada para Miguel Torga”, segundo a editora, que refere, entre os remetentes, os escritores Fernando Pessoa, Jorge de Sena, Teixeira de Pascoais, Cecília Meireles, Jorge Amado, Vitorino Nemésio, Sophia de Mello Breyner Andresen, Ruben A., Gonzalo Torrente Ballester e Adolfo Casais Monteiro, o ex-Presidente da República Mário Soares, o historiador Fernando Piteira Santos, o ex-ministro da Cultura francês Jack Lang, o investigador de literatura Óscar Lopes e o ensaísta Eduardo Lourenço.

Segundo a editora, esta obra dá “a conhecer um pouco melhor a vida e o universo pessoal” do autor de “A Criação do Mundo” e “os Bichos”.

No prefácio, Carlos Mendes de Sousa, professor na Universidade do Minho, refere que “o impacto do conjunto das cartas recebidas por Miguel Torga resulta da amplitude do seu arco temporal, que abarca um período de 64 anos (de 1930 a 1994), mas decorre também do número de correspondentes e da ressonância dos seus nomes”.