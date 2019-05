Juntam-se aqui poetas conhecidos do público português leitor de poesia, poetas em tradução com livros no prelo e poetas ainda inéditos em Portugal, salientam.

Nesta segunda edição, o programa estende-se por mais um dia do que no ano anterior, que juntou os poetas Adam Zagajewski (polaco), Amalia Bautista (espanhola), Harryette Mullen (norte-americana) e os portugueses Ana Luísa Amaral, Jorge Sousa Braga, Luís Quintais e Margarida Vale de Gato, em mesas-redondas e leituras.

As conversas e entrevistas vão decorrer em português e inglês, com tradução simultânea, e as leituras serão feitas nas línguas originais dos poemas, mas com acesso às traduções para português.

Haverá ainda vendas de livros de poesia destes autores e a entrada para os eventos é livre.

Antecipando “a diversidade poética deste encontro”, a Casa Fernando Pessoa leva à Feira do Livro de Lisboa – que decorre de 29 de maio a 16 de junho - a sessão “Vêm aí dias de poesia – Antecipação de Lisbon Revisited”: no dia 11 de junho, serão lidos poemas escolhidos destes poetas por Catarina Molder e JP Simões, no Parque Eduardo VII.

Ainda sem o programa detalhado para os três dias, a Casa Fernando Pessoa adiantou que as sessões já estão agendadas para as 18:30 de quinta-feira, 27 de junho (abertura) e para as tardes, fins de tarde e noites de sexta, 28 de junho e sábado, 29.