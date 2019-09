Numa edição dedicada ao “Tempo e o Medo”, Hugo Mamede e Henrique Costa Santos criaram para o Folio um programa assente na cultura contracorrente para demonstrar que “a coragem, a determinação, a irreverência consciente e o espírito combativo” são o meio para “resgatar e afirmar uma sociedade mais humanista e com futuro”, disse Costa Santos à agência Lusa.

Convictos de que se vive "um momento histórico complexo em que o medo está sempre presente no imaginário: medo do diferente, medo do ‘outro’, medo do futuro”, os mentores do programa “Cavalo de Troia” apostam numa programação que levará ao Folio “autores e projetos que têm em comum a coragem, que é a única resposta ao medo”.

Na prática, serão três dias (11, 12 e 13 de outubro) de iniciativas que visam, segundo Henrique Costa Santos e Hugo Mamede, “unir em comunidade autores, pensadores e agentes culturais com obra original e heterogénea”, dando novos palcos “à produção artística independente aliada a uma crítica cultural esclarecida”.

O programa decorrerá na Casa José Saramago, no Museu Municipal de Óbidos e na Tenda dos Editores.