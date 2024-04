A nova iniciativa, hoje anunciada, chama-se FeLiCidade – Festival da Língua e da Liberdade na Cidade e está marcada para os dias 04 e 05 de maio, em vários espaços do CCB e com entrada gratuita.

“Dezenas de falantes e ouvintes de todas as geografias ajudam-nos a refletir sobre uma relação de centenas de anos, a discutir a pluralidade de raízes e identidades, sem rasurar a complexidade, a violência e a exclusão da História”, lê-se na nota de imprensa.

Segundo a programação, este festival contará com concertos, leituras encenadas, cinema, sessões de autógrafos com autores, entre outras iniciativas.

Estão ainda previstas conversas marcadas “exclusivamente pela quadrangulação Portugal, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste”.

“Três escritores, de cada um dos vértices transoceânicos, conversam”, sublinha a organização, nomeando alguns dos autores convidados, como o ativista indígena brasileiro Daniel Munduruku, as escritoras portuguesas Joana Bértholo e Isabela Figueiredo, o escritor angolano José Eduardo Agualusa, o cabo-verdiano Germano Almeida, o timorense Luís Cardoso ou a poeta são-tomense Conceição Lima.

No festival haverá ainda espaço para celebrar os 500 anos do nascimento de Camões, os 100 anos de Alexandre O’Neill e outros tantos do aparecimento do heterónimo Ricardo Reis, de Fernando Pessoa; e para analisar a poética das canções de Chico Buarque e de Caetano Veloso.

Nenny, La Familia Gitana, Puta da Silva, Luca Argel & Filipe Sambado, Scúru Fitchádu & Azia, Mynda Guevara e Juana na Rap são alguns nomes que se perfilam para os concertos no festival.

No cinema, o fio condutor entre os filmes escolhidos será a literatura escrita em língua portuguesa. Destaca-se a estreia da nova cópia digital de “O Primo Basílio” (1923), de George Pallu, com música inédita de Filipe Raposo, que a interpretará pela primeira vez ao piano.

Será ainda mostrada a série documental “Herdeiros de Saramago”, de Carlos Vaz Marques e Graça Castanheira, sobre os escritores que venceram o prémio literário José Saramago.

FeLiCidade é um dos primeiros projetos públicos de Aida Tavares, antiga diretora do Teatro Municipal São Luiz, em Lisboa, e nomeada em dezembro como diretora artística para as artes performativas e o pensamento do CCB.

A programação completa está disponível em www.felicidadefestival.com.