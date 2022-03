O programa “Em volta de Herberto Helder” é de entrada livre e decorre durante a tarde de dia 26, entre as 15:00 e as 18h00, de acordo com um comunicado do CCB.

Durante torda a tarde vai estar patente uma Feira do Livro, com a presença de várias livrarias e editoras, e com obras que vão das publicações mais antigas até às mais recentes edições do mercado.

Ao mesmo tempo, decorre uma exposição bibliográfica, organizada em parceria com a Biblioteca Nacional de Portugal, que contará com algumas das primeiras edições da obra de Herberto Helder.

Numa parceria com o Plano Nacional de Leitura, o CCB acolherá uma maratona de leitura dos poemas vencedores do concurso “Faça lá um Poema”, que contará também com a cerimónia de entrega dos prémios.

Este momento será intercalado com a leitura de poemas de Herberto Helder por diferentes convidados, e com o lançamento de postais da República com os poemas vencedores.

Com apresentação da atriz Ana Sofia Paiva, este programa terá como convidados as atrizes Cláudia Jardim, Sónia Balacó e Zia Soares, o músico JP Simões, a coreografa e dramaturga Lígia Soares, a professora e investigadora Maria Sequeira Mendes, os atores Miguel Loureiro e Paulo Pires, o comissário do Plano Nacional das Artes, Paulo Pires do Vale, o historiador e político Rui Tavares e a bailarina Vera Mantero.

Outra exposição que estará patente durante a tarde intitula-se “desenhos em volta de os passos de Herberto Helder”, cuja obra poética e literária serve de mote às ilustrações de Mariana Viana, que interpretou livremente os textos do livro “Os Passos em Volta”, através de desenhos de figuras de animais (alguns explícitos no texto), ou antropomórficas, como se de um Bestiário se tratasse.

“Esta exposição é composta por formas que viajam de lugar em lugar, metamorfoseando-se ao longo de um fio condutor que se renova e que evoca um novo lugar”, especifica o CCB.

Haverá também um espaço aberto ao público para leitura dos seus poemas em voz alta, leituras que serão filmadas e reproduzidas no monitor que se localizará na receção do CCB.

Entre as 15h00 e as 16h00 e depois entre as 16h15 e as 17h15, decorrerá uma oficina de ilustração e poesia, subordinada ao tema “Animais à volta dos passos de Herberto Helder”.

A ideia é fazer poesia visual em família, com as imagens das palavras do poeta, numa “viagem” acompanhada pelas ilustradoras Margarida Botelho e Mariana Viana, e por um livro ilustrado por esta última.

“As famílias serão convidadas a criar as suas máscaras ilustradas e na luz assistirão à transformação. Haverá veados, aranhas, polvos e dinossauros. Esta oficina resultará num encontro marcado entre os novos seres fantásticos e as palavras do poeta”.

Entre as 16h00 e as 17h00 terá lugar uma conversa informal sobre a vida e obra de Herberto Helder, com a presença de Rosa Martelo, Luís Quintais e moderação de Vasco Santos.

“Meu Deus faz com que eu seja sempre um poeta obscuro” é o título de um documentário biográfico, da autoria de António José de Almeida, sobre a obra de Herberto Helder, que será exibido pelas 16h30.

Este documentário tem como base depoimentos de diversas personalidades, intercalados com a leitura de excertos de obras da autoria do poeta.