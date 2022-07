Filho de Carlinhos Brown e neto de Chico Buarque de Holanda, o cantor, compositor, multi-instrumentista Chico Brown traz a música nas veias.

O concerto que o brasileiro apresentará no Samambaia, em Lisboa, inclui versões e abordagens experimentais de clássicos renomados da MPB, algumas peças instrumentais e canções autorais, algumas em parceria com Marisa Monte e outras inéditas. No espetáculo, Brown também tocará a valsa composta por ele, com letra do avô Chico Buarque, lançada no seu disco mais recente, ‘Massarandupió’.

Na senda da experimentação, Filipe Catto, a renomada artista trans não binária da nova MPB, que ganhou fama ainda muito jovem, apresenta um concerto de voz e violão onde mistura samba, tango moderno e géneros como o jazz, o rock e o bolero. Catto tem temas nas bandas sonoras de produções televisivas e cinematográficas como "Saga" (faixa da novela 'Cordel Encantado'), "Quem É Você" ('Sangue Bom'), "Adoração" ('Saramandaia') e "Flor da Idade" ('Jóia Rara'). Já dividiu o palco com artistas como Maria Bethânia, Elza Soares, Ney Matogrosso, Vanessa da Matta e Maria Gadú, entre outros artistas.

Letrux é outra novidade desta programação. A cantora, compositora e escritora lançará o seu segundo livro, “Tudo que já nadei”, realizando uma noite de autógrafos e uma performance poética, onde vai declamar alguns textos do livro, assim como canções autorais e de outros compositores que a inspiram.

Nascido em Salvador, Lucas Santtana expande o seu universo através de influências dos ritmos afro-brasileiros, do funk da Motown, do heavy-metal brasileiro (à la Sepultura) e com a eletrónica europeia que lhe permitiriam conceber texturas sonoras que revolucionaram a sua obra. Depois de uma digressão realizada pela europa com Gilberto Gil e Caetano Veloso, prova que a tradicional Tropicália brasileira poderia ser ajustada e encaixar-se num contexto pop internacional.

Conheça a programação completa do Samambaia para o mês de julho:

7 DE JUHO - 20H - QUINTA-FEIRA - CHICO BROWN

14 DE JULHO - 20H - QUINTA-FEIRA - FILIPE CATTO

15 DE JULHO - 20H - SEXTA-FEIRA - RAINHAS DO AUTO ENGANO

16 DE JULHO - 19H E 21H - SÁBADO - LETRUX

22 DE JULHO - 20H - QUINTA-FEIRA - LUCAS SANTTANA

23 DE JULHO - 19-23H - SÁBADO - NEYA CASTRO

28 DE JULHO - 20H - QUINTA-FEIRA . RITMOS DE ÁFRICA COM AZULULA

29 DE JULHO - 20H - SEXTA FEIRA - JULIATA COHEN