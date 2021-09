Os reguladores do setor de videojogos na China "pediram" às empresas Tencent e NetEase que mostrem menos obsessão pelos lucros, suprimam conteúdo que possa estimular a "efeminação" dos homens e promovam medidas para controlar a dependência dos mais jovens.

Recentemente, as regras para esse lucrativo mercado ficaram mais severas na China e, na quarta-feira, os diretores executivos da Tencent e da NetEase foram convocados pelos reguladores do setor.

Algumas horas mais tarde, na noite de quarta-feira, a agência de notícias oficial Xinhua publicava as conclusões dessa reunião.

As duas empresas receberam a ordem de "romper com o objetivo único de gerar lucros e modificar as regras que podem criar uma dependência".

As autoridades também pediram às empresas que "apliquem" rigorosamente as normas sobre tempo de jogo para menores de 18 anos.

Para combater a dependência dos mais jovens, a China estabeleceu em agosto que os menores de idade não podem jogar mais do que três horas por semana. E uma hora por dia apenas nos fins de semana e durante as férias escolares.

Na China, os videojogos geraram receitas equivalentes a 17 mil milhões de euros só no primeiro semestre deste ano.

No país, há crianças que podem passar dias inteiros sem se afastarem dos ecrãs, um fenómeno cada vez mais criticado por causar perda de visão, gerar um impacto negativo nos resultados escolares, promover um estilo de vida sedentário e causar um verdadeiro risco de dependência.

"O conteúdo obsceno e violento, assim como aqueles que favorecem tendências doentias, como o culto ao dinheiro e à efeminação, devem ser suprimidos", disseram os reguladores, citados pela agência de notícias Xinhua.

Na semana passada, o governo chinês proibiu alguns "reality shows" e exigiu que os organizadores estimulem uma imagem mais masculina dos homens.

Perante a queda da natalidade no país, a China criticou ainda o estilo efeminado de alguns homens famosos, inspirado principalmente em cantores coreanos.

Esta quinta-feira (9), as ações da Tencent perdiam 6,65% na bolsa de Hong Kong,enquanto as do seu concorrente NetEase desciam 6,84%.