"Chiu! Temos um plano", que acaba de sair pela Orfeu Negro e que motiva a passagem de Chris Haughton por Portugal, é um dos cinco livros ilustrados para infância que publicou na última década, pensados para pré-leitores e que, por isso, comunicam "de uma forma muito visual".

Os livros de Chris Haughton estão mais focados na ilustração do que na narrativa textual - construída com poucas palavras e frases curtas -, mas a combinação de ambas é que dá força a cada história e provocam maior empatia com crianças muito pequenas.

Assim acontece com "Mamã?", o premiado primeiro livro ilustrado do autor, protagonizado por um pequeno mocho que caiu do ninho, com "Boa noite a todos", sobre um ursinho com dificuldades em adormecer, ou com "Don't worry, little crab", que acaba de ser publicado no mercado britânico.

"Para mim e para as crianças muito novas é mais divertido ter as duas coisas. Há algo mágico quando acontece! Tecnicamente podemos lê-lo sem ler as frases, mas adicionando as palavras dá força à história. Faz mais sentido livros que contam histórias por imagens, porque funcionam bem para crianças que ainda não falam. Comunicam de forma visual", explicou.