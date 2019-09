Ainda no âmbito das estreias nesta edição do Circular, no dia 20 de setembro sobe ao palco "I know it when I see it", de Luísa Saraiva e Carlos Azeredo Mesquita, numa coprodução da Circular Associação Cultural.

A 21 de setembro, e com o intuito de levar o festival a vários espaços de Vila do Conde, será apresentada nas instalações do Rancho da Praça, e também em estreia absoluta, a peça de teatro "Ma vie va changer", onde Nuno Lucas se junta aos atores Frédéric Danos e Geoffrey Carey e, durante uma refeição, à volta de uma mesa, fabulam sobre o quotidiano.

Pouco depois, no Teatro Municipal de Vila do Conde, os Sensible Soccers apresentam um concerto apelidado "No quarto das danças", onde os músicos se debruçam sobre a ideia de um Portugal feito de memórias inventadas.

No dia 25 de setembro, Ana Pi apresenta o filme "NoirBLUE, les déplacements d'une dance", que será seguido de uma conversa com a autora.

A pensar no público mais jovem a pianista Joana Gama apresenta, a 26 de setembro, no Conservatório de Música de Vila do Conde, o concerto comentado com o título "Eu gosto muito do Senhor Satie".

Outra estreia absoluta é protagonizada por Catarina Gonçalves e Filipe Caldeira, através da apresentação de "Abrupta", baseada na experimentação autobiográfica, através da exploração de diferentes possibilidades sonoras.

No encerramento do festival, no dia 28 de setembro, Vítor Rua e Joana Gama apresentam o concerto "Home Sweet Sound", que precede apresentação da performance "BSTRD", de Katerina Andreou.

A 15.ª edição do Festival de Artes Performativas decorre de 19 a 28 de setembro de 2019, com espectáculos em vários espaços da cidade de Vila do Conde, com um custo de cinco euros, embora contemplado várias iniciativas com entrada gratuita.