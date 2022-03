Após interregno no ano transato, devido à situação pandémica, a mostra vai contar com a presença de editores e de livreiros especializados na comercialização da “nona arte”, refere a Câmara de Coimbra, em nota de imprensa enviada hoje à agência Lusa.

A apresentação da biografia em banda desenhada de Adriano Correia de Oliveira é um dos momentos de destaque do evento.

O programa na sexta-feira, dia 25 de março, conta com uma visita guiada às exposições que integram o evento, conduzida por João Miguel Lameiras, a par com uma apresentação por Filipe Melo, ao piano.

A iniciativa integra várias exposições: “O Perigoso Pacifista”, “Balada para Sophie”, “O Humor de Derradé”, “Um Umbigo do Mundo”, “Paulo J. Mendes: O Penteador e outras histórias”, “O Penteador”, “Amor de Perdição: da Literatura pra a BD”, “Joana Rosa: The Might Gang” e “José Saramago (Re)visto por Ocasião do Centenário (1922-2022)”, uma mostra bibliográfica do escritor português cujas obras fazem parte do acervo documental municipal.

O programa da sexta edição do evento inclui também sessões cinematográficas de longas e curtas-metragens, sessões de autógrafos, com autores de banda desenhada, sessão de desenho ao vivo, apresentações de livros, jogos de tabuleiro, um desfile e concurso de ‘cosplay' e ainda a apresentação dos Prémios Central Comics.

Ainda no dia 25 de março, será exibido “O Lobo Solitário”, com apresentação do realizador Filipe Melo.

No dia seguinte, o espaço acolhe um conjunto de sete curtas-metragens de animação da série “Histórias à Solta” e ainda as curtas-metragens “Garatujos” e “Fado de um Homem Crescido”, apresentadas pelo autor Pedro Brito.

Na manhã de domingo, outras oito curtas de animação da série “Aventuras Divertidas”, para o público familiar podem ser visualizadas.

A programação infantil engloba no seu conjunto, duas sessões de “Filminhos Infantis” fruto da colaboração da “Zero em Comportamento”.

O público pode intervir em dois debates sobre “temáticas alusivas à Banda Desenhada”, bem como, inscrever-se em dois ‘workshops’ que se realizam nas manhãs de sábado e de domingo.

Segundo a autarquia, no sábado será apresentado o livro “Rugas”, de Paco Roca, já no domingo, a programação da tarde é marcada pela apresentação dos livros “Os Contos de Miguel Torga – Um Roubo – Natal”, de Jorge Marinho, “O Perigoso Pacifista”, de João Mascarenhas e Paulo Vaz de Carvalho, e “Tu és a Mulher da minha Vida”, de Pedro Brito e João Fazenda.

O evento, com entrada livre, pode ser visitado entre as 18h00 e as 22h00 na sexta-feira, das 10:00 às 22:00 no sábado, e das 10h00 às 18h00 no último dia, domingo.