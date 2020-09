Para assinalar os dias em que se realizaria o evento de cultura pop, a CITY - Conventions In The Yard, organizadora da Comic Con Portugal, em parceria com o Grupo GCI, responsável pela ativação digital, criaram a Comic Con Portugal 2020 Celebration. O evento digital vai decorrer nos dias 10, 11, 12 e 13 de setembro e promete "celebrar a cultura pop, diretamente na casa dos portugueses".

Todos os dias, o primeiro painel do evento digital poderá ser visto aqui no SAPO Mag (pode guardar este artigo, a emissão estará aqui) e na homepage do SAPO, a partir das 17h na quinta e na sexta e a partir das 16h no sábado e no domingo. Já a emissão completa da Comic Con Portugal 2020 Celebration vai decorrer no site oficial, através de duas salas digitais: a Arena Comic Con Portugal, que será de acesso público, e um Auditório Exclusivo, com acesso restrito através de login.

No arranque do primeiro dia (quinta-feira, 10 de setembro), o painel de abertura, onde serão reveladas algumas histórias de bastidores, será conduzido por Inês Gens Mendes e Tiago David, do SAPO Mag. Ao longo do evento digital da Comic Con Portugal poderá ver ainda algumas entrevistas realizadas pela equipa do SAPO Mag, como a conversa com os protagonistas do filme "After - Depois da Verdade".