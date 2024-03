Um pedaço de guarda-roupa icónico na história da televisão e que mudou a trajetória da carreira de Colin Firth rendeu uma pequena fortuna em leilão.

Aquela que é popularmente conhecida como a "camisa branca molhada" que se colava ao corpo de Mr. Darcy numa cena icónica da série da BBC “Orgulho e Preconceito” (1995) foi vendida num leilão na terça-feira.

Segundo a Kerry Taylor Auctions, citada pela CNN, rendeu 25 mil dólares (quase 23 mil euros, à cotação do dia), o dobro da estimativa original.

A peça de roupa no estilo da década de 1810, desenhada por Dinah Collin, da Cosprop, tem uma etiqueta que diz “CP Darcy Wet shirt”.

Foi o elemento central de uma cena no quarto episódio da adaptação do romance de Jane Austen que transformou Colin Firth, até então um razoavelmente conhecido e respeitado ator clássico, num galã da noite para o dia, quando Mr Darcy decidia nadar num lago completamente vestido, esbarrando à saída com a camisa colada ao corpo em Elizabeth Bennet (Jennifer Ehle).

Citado pelo 'site' da leiloeira, o ator recorda: "O ‘momento da camisa molhada’ do Mr. Darcy nunca foi planeado. Surgiu nas conversas entre mim e o falecido Christopher Prins, que era então o chefe de moda masculina da Cosprop. Na cena, o Mr. Darcy é visto a emergir de um lago depois de dar um mergulho refrescante num dia quente de verão. Como a nudez masculina no ecrã não era permitida (levando em conta as regras de exibição da BBC e nos EUA) – nasceu a ideia da 'camisa molhada'".