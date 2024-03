Heróis da Marvel e DC? Vimos. Jogos de arcada? Também, já tínhamos saudades.

Peluches para todos os gostos e feitios (os do SAPO incluídos)? Power Rangers e Caça-Fantasmas? Conversas com atores ou escritores? Fez tudo parte dos dois primeiros dias da Comic Con Portugal 2024, convenção dedicada ao melhor do cinema, séries, banda desenhada, cosplay ou gaming que arrancou esta quinta-feira e continua na Exponor, em Matosinhos, até domingo, dia 24 de março. Veja abaixo um resumo acelerado dos dois primeiros dias:

Quinta, 21 de março:

Sexta, 22 de março: