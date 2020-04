“Quinze Bailarinos e Tempo Incerto”, uma coreografia de Rui Lopes Graça, com direção, cenografia e figurinos de João Penalva, "procura estimular a relação individual do espectador com a presença em palco de quinze bailarinos associados temporariamente a um cenário, luz e som, mas sem o fio condutor de uma narrativa". O bailado fica disponível nos canais da CNB, no Facebook e no Instagram até dia 10.

A partir de então, e até dia 17, poderá ser revisitado o bailado “A Perna Esquerda de Tchaikovski”, concebido pelo encenador e diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II, Tiago Rodrigues, a convite da CNB.

"Tiago Rodrigues escreve e dirige uma peça em torno da memória do corpo da bailarina Barbora Hruskova [da CNB]. Em diálogo com o piano de Mário Laginha, que está em palco para interpretar a música original (...), Hruskova revisita a sua carreira e as marcas que essa vida na dança traçou no seu corpo”.

Esta inicitiva da CNB visa a disponibilização de “obras do [seu] repertório, que agora saem do vasto espólio dos arquivos e que se tornam acessíveis ao público”. Todas as semanas é disponibilizada no ‘site’ da CNB uma obra diferente, ficando visível drante sete dias “para visualização por qualquer pessoa, em qualquer horário à sua escolha”.

Mais informação em www.cnb.pt.