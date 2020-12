Depois do processo de criação de seis meses na China, o espetáculo estreou-se em janeiro de 2018 em Shangai, Wuhan, Changsha e Zhuzhou com um total de seis apresentações.

O espetáculo é composto por coreografias de Daniel Cardoso, "Empty Canvas", e "A Sagração da Primavera", e, da coreógrafa chinesa Xie Xin, com as peças "Relationships", "Man and Woman" e "Nature", ainda "Myths", com coreografia assinada por ambos.

Com direção artística, conceito e coreografia de Daniel Cardoso, diretor artístico do Quorum Ballet, a coreógrafa convidada Xie Xin, bailarinos do Quorum Ballet, dramaturgia de Pedro Alves, e música de Igor Stravinsky e de Jorge Silva.