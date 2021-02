O espetáculo, de 12 de novembro no Teatro Sá da Bandeira, de acordo com a promotora num comunicado hoje divulgado, “está agora disponível no palco virtual da Força de Produção, juntamente com um documentário inédito”.

“Ao longo de uma hora e vinte de atuação, o espectador é convidado a embarcar pelo universo único de Noiserv, com realização de André Tentugal. A plafatorma disponibiliza ainda o acesso exclusivo a cinco câmaras que acompanharam o músico em palco, dando a possibilidade de assistir ao espetáculo através de vários pontos de vista”, refere a Força de Produção.

O bilhete para assistir ao concerto “dá também acesso a um documentário de 22 minutos com imagens inéditas de bastidores, preparação e montagem da apresentação em Lisboa, no Teatro Tivoli, a 13 de novembro”.

O palco virtual da Força de Produção está em https://fproducao.kontainer.live/index.html.