Depois de ter anunciado a estreia ao vivo do disco "Um Gelado Antes do Fim do Mundo" no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, no dia 20 de março, Capicua confirmou esta terça-feira, 18 de fevereiro, a data da primeira apresentação no Porto, no dia 27 de março na Casa da Música - Sala Suggia.

Em palco, a artista vai estar acompanhada por Luís Montenegro, Virtus, D-One, Inês Malheiro e Joana Raquel, "num concerto musicalmente fluído e contagiante, construído a partir da sua força poética, entre a voz cantada, a palavra dita e o rap", explica o comunicado. O espetáculo vai contar também projeções de vídeo de André Tentúgal.

Os bilhetes para o concerto do Porto já se encontram à venda e podem ser adquiridos no site e nas bilheteiras da Casa da Música.