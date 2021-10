O “Palco em Casa”, que durante 10 meses realizou 24 concertos de bolso em 12 aldeias isoladas nos concelhos de Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande, termina no domingo, em Leiria, com o concerto final e apresentação do documentário.

"Após meses de concertos, encontros e iniciativas em casa dos idosos, agora são eles que vêm até Leiria, para assistirem a um concerto final e ao documentário que foi preparado ao longo das várias sessões do projeto", refere uma nota de imprensa da Sociedade Artística Musical dos Pousos (SAMP), em Leiria, responsável pela iniciativa "Palco em Casa", que teve a participação da Banda Filarmónica SAMP e Banda Filarmónica Pedroguense, de Pedrógão Grande. Segundo a SAMP, através do "Palco em Casa" foram realizados "concertos de bolso ou míni espetáculos de teatro musical a pessoas idosas, sem meios para assistir a uma programação cultural por razões económicas, sociais, geográficas ou culturais, em territórios mais afastados dos meios urbanos, menos populosos e afetados pelos incêndios, potenciando a sua qualidade de vida através da integração social, num ambiente familiar, mantendo a sua identidade social e significado de vida, em casa". O projeto procurou, também, "uma mudança de atitude da comunidade, tornando-a mais justa e atenta ao outro". "Mais do que levar cultura a quem a ela não tem acesso, o 'Palco em Casa' transformou-se num projeto de encontros inesperados entre o artista de grandes palcos e um palco minimalista; entre a cidade e o silêncio; entre o idoso e famílias SAMP com várias gerações", salienta a nota de imprensa, "Palco em Casa" foi desenvolvido em três fases. Na primeira, "foram identificados os públicos, criadas plataformas de artistas, programação, sistema de bilhetes e visitas às aldeias e casas que usufruíram do projeto". Depois, "realizaram-se 24 concertos de bolso em 12 aldeias isoladas das freguesias de Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande, com músicos profissionais", sendo a terceira etapa a realização de "Encontros" nas comunidades. Numa nota de imprensa, a SAMP adianta que "Palco em Casa" é um dos quatro projetos culturais financiados pelo Programa de Apoio Municipal de Leiria à Rede Cultura 2027, estrutura responsável pela candidatura de Leiria a Capital Europeia da Cultura. Além da participação das duas bandas, o projeto teve a parceria de várias entidades. O encerramento do "Palco em Casa" esteve agendado para julho, mas a pandemia de COVID-19 determinou o adiamento. O concerto final e a apresentação do documentário decorrem no próximo dia 10, no Mercado de Sant'Ana e Teatro Miguel Franco, às 15h00, em Leiria.