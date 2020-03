Em fevereiro, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) garantiu, no entanto, que não é de excluir a possibilidade de enquadrar, no âmbito do Norte 2020, as obras de restauro do Coliseu do Porto.

Na sexta-feira, durante a discussão do tema, o ex-presidente da Direção, Eduardo Paz Barroso, fez uma intervenção na qual defendeu que havia alternativas à concessão do Coliseu, tendo sustentado esta posição num parecer jurídico.

Segundo a intervenção, a que a Lusa teve acesso, este parecer apontou vários caminhos possíveis, "com vantagens e dificuldades, sempre tendo em vista, obviamente, a manutenção da associação na gestão do Coliseu, o que jamais havia sido posto em causa".

"Pelo contrário, era pressuposto de qualquer solução", afirmou Paz Barroso.

O dirigente assinalou ainda que, ao contrário dos 8,5 milhões de euros inicialmente anunciados pela câmara como necessários para a reabilitação do Coliseu, "o que está hoje em cima da mesa, ao reduzir as necessidades à "erradicação das patologias", é um cheque em branco", sem que se reúna e perceba se o custo das obras essenciais é, afinal, "incomportável”.

"Anunciar-se um concurso para concessão, sem prazo e sem condições, sem um trabalho prévio, e mantendo a Direção apartada disso é, no mínimo, desrespeitá-la", afirmou, acrescentando que o Coliseu "é muito mais do que um negócio, é património, é serviço público, tem uma história de cidadania e um legado a preservar".

À saída, questionado pela Lusa, Paz Barroso disse apenas que fez uma intervenção longa sustentada num parecer jurídico. Já Rui Moreira não quis prestar declarações.

O dia ficou ainda marcado por um incidente ao início da tarde. Pelo menos dois associados dos Amigos do Coliseu foram hoje impedidos de participar na assembleia-geral da associação, no momento da eleição de um membro para a direção, para o triénio 2020/2022, o que asseguram "nunca tinha acontecido".

"Nas anteriores assembleias, nós podíamos participar sem direito a votação, mas tínhamos direito a participar para dar transparência", afirmou, em declarações à Lusa, António Moutinho Cardoso, um dos associados individuais que representava 44 votos.

Questionado pela Lusa, o presidente da Mesa da Assembleia-Geral dos Amigos do Coliseu explicou que a decisão foi tomada pelos serviços, tendo em conta o que está previsto nos estatutos da associação.

Durante a tarde de sexta-feira foram eleitos os representantes da Câmara do Porto (Nuno Lemos), da Área Metropolitana do Porto (Maria João Castro) e do Estado (Mónica Guerreiro, antiga diretora municipal de Cultura da Câmara Municipal do Porto, que vai agora suceder a Eduardo Paz Barroso na gestão do Coliseu do Porto).

Por nomear ficou a Mesa da Assembleia-Geral, um elemento do Conselho Fiscal e um membro da direção por ausência de propostas dos associados coletivos, adiantou Amorim Pereira, a quem cabe convocar nova reunião para o efeito.