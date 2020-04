“Esta atividade já era bastante lesiva dos setores da criação intelectual, mais frequentemente nas camadas mais jovens da população, antes de surgir a imensa oportunidade que representam milhões de espectadores ‘fechados’ em casa e com disponibilidade de tempo para ver conteúdos de televisão”, explica o diretor da FEVIP, António Paulo Santos.

“No setor cinematográfico e audiovisual, a autodisciplina e a consciência de quem quer preservar postos de trabalho” são as únicas formas de contribuir ativamente para manter a qualidade dos produtos audiovisuais (como filmes, séries ou novelas) e para salvar a indústria cinematográfica, as empresas de televisão e de Comunicação Social, argumentou o responsável.

A FEVIP lembra que existem alternativas legais no mercado - muitas disponibilizadas em linha e algumas fornecidas por distribuidores conceituados -, que oferecem o acesso gratuito, ou a preço reduzido, a todo o tipo de conteúdos de televisão e cinema.

Segundo a associação, alguns destes produtos “são até disponibilizados com melhor qualidade de imagem e som do que os próprios operadores legítimos, em particular, porque o tráfego de dados para entretenimento perde prioridade para as comunicações de emergência, não afetando linhas dedicadas para onde o tráfego é desviado”, salienta a associação.

“Só uma atitude responsável da parte dos consumidores poderá impedir que esta crise determine o fim da produção audiovisual, da televisão e do jornalismo sério e profissional”, alerta.

A FEVIP tomou também posição relativamente à proteção da comunicação social, sobretudo a imprensa escrita, associando-se ao comunicado conjunto de diretores de vários jornais e revistas em Portugal, que apela aos cidadãos para que não descarreguem os conteúdos que têm circulado em formato PDF e que assinem as publicações que querem receber.

“É a única forma de assegurar que as empresas de comunicação social não terão de encerrar as suas portas, deixando os cidadãos à mercê de notícias falsas, que também proliferam nas redes sociais, confundindo e fragilizando”, afirmou António Paulo Santos, realçando que o verdadeiro jornalismo “é também um garante da democracia, em particular durante o Estado de Emergência, evitando e denunciando todos os abusos”.