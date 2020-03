Esta coleção permite conhecer processos criativos, histórias e curiosidades sobre os diversos artistas e espetáculos que passaram pela instituição ao longo do tempo.

Quanto a “Mais Danças”, é uma das novas iniciativas que promove a dança além CNB.

Ao longo do tempo será também possível conhecer outras propostas de iniciativas 'online' realizadas por outras instituições, ferramentas que permitem o contacto ou a aprendizagem da dança.

A oferta é composta por espetáculos, filmes, documentários ou até propostas de leitura dentro da área da dança, no sentido de combater o isolamento que a pandemia de COVID-19 tem imposto à população.

Entre as iniciativas preparadas pela CNB destaca-se ainda a disponibilização online de obras/bailados do repertório da Companhia que agora saem do espólio dos seus arquivos, e que se tornam acessíveis ao público.

Todas as semanas será disponibilizada no site uma obra diferente. Durante sete dias, ficará acessível para visualização por qualquer pessoa, em qualquer horário à sua escolha.

Os títulos das obras serão anunciados semanalmente, através das plataformas online da CNB.

As atividades da CNB foram suspensas até 6 de abril, há duas semanas, pelo Organismo de Produção Artística (Opart), no quadro do esforço nacional de contenção do novo coronavírus, em articulação estreita com o Ministério da Cultura e as autoridades de saúde.

O Opart gere a companhia, à semelhança do Teatro Nacional de São Carlos, do Coro do teatro lírico e da Orquestra Sinfónica Portuguesa.

Todas as iniciativas da CNB podem ser seguidas através do site www.cnb.pt, e das redes sociais da companhia, https://www.facebook.com/CNBportugal e https://www.instagram.com/CNBportugal.