Devido à pandemia da COVID-19, Lenny Kravitz adiou a sua digressão "Here to Love". O cantor iria atuar na Altice Arena, em Lisboa, no dia 25 de julho.

"Em virtude da atual situação provocada pela COVID, a tour 'Here to Love' do Lenny Kravitz, com passagem por Lisboa, na Altice Arena, encontra-se adiada. Estamos a trabalhar na nova data que vamos partilhar convosco logo que possível. Obrigado, desde já, pela compreensão", avançou a promotora Everything Is New nas redes sociais.

Com fortes ligações aos soul, rock e funk dos anos 1960 e 1970, o compositor, produtor e multi-instrumentista norte-americano já venceu consecutivamente quatro Grammys. O seu 11.º álbum, “Raise Vibration”, foi editado em 2018.