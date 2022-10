O parque temático Disneyland em Xangai fechou as suas portas esta segunda-feira devido a um confinamento de emergência decretado pelas autoridades chinesas.

Os turistas não poderão sair do local até que tenham testado negativo para a COVID-19.

O público terá que permanecer dentro do parque temático "até que os seus testes anticoronavírus, que foram realizados no local, estejam negativos", anunciaram esta segunda-feira as autoridades em comunicado 'online'.

Todos os que visitaram o parque desde quinta-feira terão que realizar três testes consecutivos, durante a mesma quantidade de dias, e "evitar qualquer participação em atividades coletivas", destacaram as autoridades.

Anteriormente, a Disney anunciaria que o parque seria "fechado temporariamente com efeito imediato, de acordo com as medidas de controle da epidemia".

O parque inclui um total de 390 hectares, incluindo a Disneyland Xangai, Disneytown e Wishing Star Park.

A China implementa uma política de "COVID zero" e esta segunda foram registados 2.699 casos, incluindo 10 casos assintomáticos em Xangai, segundo a Comissão Nacional de Saúde.