Dezenas de pessoas que frequentaram o festival Tribal Gathering, no Panamá, e trabalhadores da organização estão presas no recinto do evento há quase um mês e meio devido às medidas de isolamento social.

Segundo a revista NME, o festival de música realizou-se numa praia entre 29 de fevereiro e 15 de maço, tendo sido suspenso quando o governo do Panamá declarou estado de emergência devido à pandemia da COVID-19. De acordo com a publicação, dezenas de festivaleiros continuam presos no local, tendo algumas pessoas conseguido apanhar voos nos primeiros dias.

No Panamá, o tráfego aéreo está proibido até 22 de maio, o que impossibilita a saída dos festivaleiros internacionais. O jornal The Guardian conta ainda que embaixada do Reino Unido no Panamá ofereceu transporte do recinto para a Cidade do Panamá, não conseguindo garantir voos.