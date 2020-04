Em comunicado, o presidente da Câmara do Crato, no distrito de Portalegre, Joaquim Diogo, justifica que “não se encontram reunidas as condições sociais, económicas e culturais” para a realização dos dois certames, que tradicionalmente decorrem, em paralelo, no final do mês de agosto.

“É uma decisão difícil, em tempos difíceis, mas que se revela da maior importância face à batalha que o mundo inteiro está a enfrentar”, considera.

O autarca mostra-se convicto de que em 2021 regressarão tanto o histórico festival de música como a Feira de Artesanato e Gastronomia do Crato.

Segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS), no Alentejo, há 187 casos de infeção confirmados e registo de um morto associado à covid-19.

Portugal contabiliza 903 mortos associados à covid-19 em 23.864 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da DGS sobre a pandemia.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 204 mil mortos e infetou mais de 2,9 milhões de pessoas em 193 países e territórios.