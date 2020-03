A partir de casa, várias estrelas do mundo do entretenimento têm pensado em ideias para divertir os fãs que também estão em isolamento social devido ao surto do novo coronavírus. Gal Gadot também quis animar os seus seguidores e com a ajuda de vários colegas do elenco de "Mulher-Maravilha 1984" e de amigos, gravou um vídeo onde todos cantam "Imagine", de John Lennon.

O vídeo partilhado pela atriz na sua conta no Instagram conta com a participação de Sia, Will Ferrell, Jimmy Fallon, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Lynda Carter, Sarah Silverman, Jamie Dornan, Labrinth, James Marsden, Eddie Benjamin, Zoe Kravitz, Amy Adams, Leslie Odom, Jr, Chris O'Dowd, Will Ferrell, Mark Ruffalo, Norah Jones, Ashley Benson, Kaia Gerber e Cara. Delevingne, Annie Mumolo e Maya Rudolph.

Veja o vídeo:

